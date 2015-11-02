Выгрузка каталога с сайта поставщика.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Требуется сделать скрипт для выгрузки товаров с сайта поставщика на мой сайт (движок Opencart), чтобы он постоянно обновлял наличие и цену товаров.

8 лет назад
izh-50
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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