Доработка сайта на CMS 1-c Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Сайт www.ozon.com.ua (детальное ТЗ смотреть во вложении)

Кратко

1. Переделать страницу Корзина 1 шт

2. Переделать страницу Раздела 2 шт

3. Переделать фотографию товара 3 шт

4. Переделать страницу товара (2 шт)

5. Изменение в ПОХОЖИЙ и СОПУТСТВУЮЩИЙ товар 

6. Переделать выдачу из поиска

7. Переделать вид иконок на главной странице сайта

8. Небольшие изменения в футере / хедере сайта

9. Изменить шрифт на сайте

10. заменить баннер на главной странице сайта

Прошу указать Вашу стоимость.

8 лет назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
geraldika
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$260
4 дня
Выполнил 5% из ТЗ, и то самую легкую его часть. Обещал с дня на день закончить, даже просил предоплату. Не рекомендую Максима Величко для сотрудничества.
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