Доработка сайта на CMS 1-c Битрикс

Есть сайт на WP и теме Divi. Сайт компании по производству натяжных потолков на заказ. Требуется создать на одной из страниц калькулятор заказа. Макет приложен. Логика и коэффициенты есть в экселевской таблице. Требования: - Адаптивность (4 колонки, на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.ozon.com.ua (детальное ТЗ смотреть во вложении)
Кратко
1. Переделать страницу Корзина 1 шт
2. Переделать страницу Раздела 2 шт
3. Переделать фотографию товара 3 шт
4. Переделать страницу товара (2 шт)
5. Изменение в ПОХОЖИЙ и СОПУТСТВУЮЩИЙ товар
6. Переделать выдачу из поиска
7. Переделать вид иконок на главной странице сайта
8. Небольшие изменения в футере / хедере сайта
9. Изменить шрифт на сайте
10. заменить баннер на главной странице сайта
Прошу указать Вашу стоимость.
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