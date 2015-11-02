Миграция сайта на Wordpress

Требуется отремонтировать парсер API. На самописном движке есть парсер работает через Api , не принимает картинки+не изменяет статус.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть сайт http://uralsocionics.ru/ на самописном движке . Требуется полностью перенести его на Wordpress - верстка, настройка, заливка базы. Исходную базу предоставлю в любом удобном виде. Получившийся сайт должен выглядеть точно так же, плюс/минус пару пикселов. Желательно сохранение урлов. Предлагайте свою цену
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