Миграция сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок95 просмотров
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Добрый день. Есть сайт http://uralsocionics.ru/ на самописном движке . Требуется полностью перенести его на Wordpress - верстка, настройка, заливка базы. Исходную базу предоставлю в любом удобном виде. Получившийся сайт должен выглядеть точно так же, плюс/минус пару пикселов. Желательно сохранение урлов. Предлагайте свою цену

WordPress
8 лет назад
Dimma_ru
Кротов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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