Подредактировать сайт

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
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1. Сайт kvik2006.zp.ua на joomla 2.5 не работают кнопки сохранить, закрыть при редактировании материала с сайта в админке работает.

2. При работе на мобильных устройствах вылезает лишнее пространство справа.

8 лет назад
mirchasov
Антон 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
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