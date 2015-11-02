Подредактировать сайт

Привет! Есть уже хороший и прекрасный проект. Всем довольны. Но там 8 услуг. На одной длинной страницы. Надо по макету используя общий стиль сайта создать отдельные 8 страниц. Вёрстка и программировоание на html+css+js Настроить цели для Я. метрики на ...