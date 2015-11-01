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Создание страницы интернет радио и настройка голосования за композиции
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интересный проект.
Интернет радио Radio Nairi - автоматическое радио с использованием программы ardj и icecast
установлен джаббер на сервере (детали можно уточнить у админа -они доступны в скайпе)
далее взят самый простенький плеер и загружено 5-6 песен (мп 3)...играет здесь
http://193.106.203.123:8000/radio_nairi.html
Тут описано как пользоваться веб интерфейсом.
http://umonkey.net/ardj/doc/webapi.html
что необходимо сделать:
1. дать пользователю возможность голосовать за текущие композиции (логинятся через соц. сеть или е-маил), согласно заложенного в ardj алгоритма.
Вывести плеер радио и плейлисты на отдельной html страничке по адресу radio.nairi.ua, там же организовать возможность голосования, возможность скачать плей лист
2. дать возможность заказывать композиции алгоритм здесь http://umonkey.net/ardj/doc/queue.html
3. организовать упрощенное (не через фтп и т.п.) добавление музыки с тегами "артист" и "тайтл"
описано здесь http://umonkey.net/ardj/doc/usage.html
В общем нужен скрипт, чтобы плейлисты через веб страничку загружать
Сейчас со слов админов порядок добавления музыки такой:
Плейлист - в sqlite, чтоб перегенерить при закачке новой музыки через ФТП нужно или запуск скрипта через вебморду, или поставить его в хрон допустим каждый час.
Преимущество исполнителям, кто имел опыт настройки и из Украины (удобство в расчетах)
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