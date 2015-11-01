Создание страницы интернет радио и настройка голосования за композиции

Есть интересный проект.

Интернет радио Radio Nairi - автоматическое радио с использованием программы ardj и icecast

http://193.106.203.123:8000/

установлен джаббер на сервере (детали можно уточнить у админа -они доступны в скайпе)

далее взят самый простенький плеер и загружено 5-6 песен (мп 3)...играет здесь

http://193.106.203.123:8000/radio_nairi.html

Тут описано как пользоваться веб интерфейсом.

http://umonkey.net/ardj/doc/webapi.html

что необходимо сделать:

1. дать пользователю возможность голосовать за текущие композиции (логинятся через соц. сеть или е-маил), согласно заложенного в ardj алгоритма.

Вывести плеер радио и плейлисты на отдельной html страничке по адресу radio.nairi.ua, там же организовать возможность голосования, возможность скачать плей лист

2. дать возможность заказывать композиции алгоритм здесь http://umonkey.net/ardj/doc/queue.html

3. организовать упрощенное (не через фтп и т.п.) добавление музыки с тегами "артист" и "тайтл"

описано здесь http://umonkey.net/ardj/doc/usage.html

В общем нужен скрипт, чтобы плейлисты через веб страничку загружать

Сейчас со слов админов порядок добавления музыки такой:

Плейлист - в sqlite, чтоб перегенерить при закачке новой музыки через ФТП нужно или запуск скрипта через вебморду, или поставить его в хрон допустим каждый час.

Преимущество исполнителям, кто имел опыт настройки и из Украины (удобство в расчетах)