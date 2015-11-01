Разработка внутренней учетной системы на php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Необходимо разработать мини-систему с выгрузкой данных из 1С в виде csv или txt файлов.

Описание функционала:

http://bit.ly/1PYQbOk

Бюджет - по оценке исполнителя.

Подробности - в skype (в профиле)

PHP
8 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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