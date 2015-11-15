Переключатель с мобильной версии на ПК для joomla

$120
Веб-программированиеЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужен переключатель шаблонов для сайта.

Joomla
8 лет назад
Tegra
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
seeker1983
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$120
7 дней
Хороший и отзывчивый специалист. Свою роботу исполняет на 100%, если что то не понятно всегда объяснит что к чему. Рекомендую всем, особенно тем у кого сайт на cms joomla.
Очередной раз сотрудничаем, все в порядке.