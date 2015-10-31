Landing Page Бижутерия на базе шаблона

Доброго времени суток, есть парсер товаров в ИМ с заданного сайта. Парсер был написан для WA Shopscript. Теперь нужно переделать сохранение результатов в Симплу, при этом сильно упростив. Прикладываю ТЗ на начальную версию парсера с комментариями, что теперь ...