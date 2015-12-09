Переделать парсер под Simpla CMS

Доброго времени суток,

есть парсер товаров в ИМ с заданного сайта. Парсер был написан для WA Shopscript.

Теперь нужно переделать сохранение результатов в Симплу, при этом сильно упростив.

Прикладываю ТЗ на начальную версию парсера с комментариями, что теперь не нужно.