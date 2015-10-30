Скрипт на PHP + MYSQL.

Xsd в количестве 4 шт давольно объемные. Примеры скину лично. Срок выполнения неделя. Плюс две недели отладка. Код должен быть детально прокоментирован. Исходники сдаются заказчику. Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату пропарциональную стоимости настоящей работы и доли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
Есть база отзывов, написать скрипт + интерфейс для оценки отзывов по различным характеристикам и вывода результатов.
Интерфейс нужен простой. Скриншоты того, как должен выглядеть интерфейс, прилагаются.
Требования только те, что в ТЗ. Никаких бесплатных доработок.
ТЗ:
Структура: Категория->Товар->Отзывы
Есть категории продуктов. У каждой категории есть название, ID, 7 характеристик. Характеристики разные для каждой категории.
Категория может иметь родительскую категорию и в этом случае наследует ее характеристики.
У каждой характеристики есть название, описание, несколько вариантов значений, вес.
Вес - число от 0 до 1. Суммарный вес у всех характеристик в категории должен быть равен 1.
Варианты значений задаются как вариант1|вариант2|Вариант3.
Товар
У товара есть название, ID категории, к которой он относится, технические характеристики, цена.
Технические характеристики записываются в виде:
Характеристика1|значение 1
Характеристика2|значение 2
И т.д.
Отзывы
У каждого отзыва есть товар, к которому он относится, рейтинг 0-5, текст отзыва, значения для 7 характеристик из категории товара, ID задания.
Интерфейс:
1. Вкладка Отзывы:
В поле "категория" выбирается категория товаров.
В поле "товар" выбирается товар из этой категории.
В поле "отзывы" вставляются отзывы в формате:
рейтинг1|отзыв1
рейтинг2|отзыв2
После отправки формы отзывы записываются в таблицу.
Товары в поле "товар" подгружаются только после выбора категории. ТОлько товары из выбранной категории. Т.к. товаров много - если подгружать все сразу, то будет хаос.
2. Вкладка "Добавить товары"
Выбирается категория в которую добавлять.
В поле вводятся товары построчно в виде:
Название|цена|характеристики:
Пример:
Thomas TWIN T1 Aquafilter|14429|Тип###обычный &&&Уборка###сухая / влажная &&&Потребляемая мощность###1600 Вт
После отправки данные записываются в таблицу.
Характеристики записываются в виде:
Характеристика1|значение 1
Характеристика2|значение 2
Т.е. "&&&" заменяется на "\r\n" "###" на "|"
3. Вкладка "редактировать товар"
Выбирается категория, после этого подгружаются товары из этой категории. Выбирается товар, после нажатия "редактировать" данные появляются в соответствующих полях. При нажатии "сохранить" сохраняются новые значения.
4. Вкладка "категории"
Возможность добавлять и редактировать категории.
Если выбрать категорию и нажать "редактировать" - в поля подгружаются данные выбранной категории. При отправке данных - сохраняются в редактируемой категории.
Если просто заполнять поля - создается новая категория.
Можно указать родительскую - в этом случае все данные характеристик берутся из родительской. Введенные данные игнорируются.
Можно указывать не все характеристики.
Суммарный вес должен быть равен 1. Иначе данные не отправляются.
5. Вкладка "задания"
Возможность создать задание на обработку отзывов.
Выбирается категория, выбирается количество отзывов, используемых в задании. При нажатии "создать задание" создается задание с отзывами из выбранной категории и с выбранным количеством отзывов.
Eсли заданное количество больше оставшихся свободных отзывов - задается максимум свободных.
Соответствующим отзывам присваивается ID задания.
В этом блоке: http://screencloud.net/v/gDkS выводится список категорий и количество необработанных отзывов. (блок можно выводить в другом месте на странице)
"выполненные" - просто ссылка, при клике на которую в новом окне открывается страница с активными ссылками на все выполненные задания.
В этом блоке: http://screencloud.net/v/89nZ выводятся невыполненные задания. Для каждого выводится категория, ID с активной ссылкой на задание и количество оставшихся отзывов в задании.
6. Оценка отзывов:
Это задания. Задания загружаются отдельным скриптом в виде:
script.php?id=23143 где 23143 - ID задания.
Выводится название товара, количество необработанных отзывов в данном задании и ID задания.
В таблице пользователь имеет возможность выбрать значения для каждой из характеристик для каждого отзыва(или не выбирать).
Если у характеристики только 2 варианта значений, то выводятся radio button в виде да\нет где да=1, нет=0.
Если больше 2х вариантов - то выводится dropbox.
Выводится по 20 отзывов. После отправки данных - значения характеристик сохраняются для каждого обработанного отзыва, отзыв помечается как обработанный и загружаются следующие 20.
Текст отзыва разбивается переносами по 2 предложения
Заголовок таблицы плавающий. Как здесь http://tympanus.net/Tutorials/StickyTableHeaders/
Если никакие данные не отмечены - отзыв помечается как неинформативный.
Если все отзывы обработаны - то при загрузке скрипта с ID Отзыва - в таблице выводится 20 рандомных отзывов из этого задания и значения характеристик для них.
7. Вывод результатов - отдельным скриптом, не через админку
Выбирается категория. Подгружаются товары из этой категории. Выбирается товар, нажимается "получить данные для товара"
Выводятся данные: технические характеристики, цена, суммарные данные по всем характеристикам(т.е. просто сумма значений по каждой характеристике) и суммарное количество отзывов.Учитываются только отзывы не отмеченные как неинформативные.
Если у характеристики больше 2х вариантов значений, то выводится не сумма а textarea и в ней данные этой характеристики в виде:
X|Y
Где X - значение характеристики
Y - сколько раз оно было использовано
Если выбирается категория и нажимается "показать данные категории": http://screencloud.net/v/CHBL
В этом случае технические характеристики не выводятся. Цена выводится средняя для всех товаров из выбранной категории. Данные по характеристикам выводятся суммарные для всех товаров из категории.
Если у категории есть дочерние - то собираются данные и по ним.
Скриншоты интерфейса:
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular). В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков. Нас интересует как работа в офисе, ...Закрыт8 лет назад
- $30
Нужен скрипт чтобы можно было преобразовать фоты. Сжатия фот до определенного размера. 1. В скрипт ввожу путь до папки и скрипт проходит по всем папкам и подпапкам с неограниченной глубиной вложенности 2. В ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сделать вот такую админку https://yadi.sk/i/38HD7977k8Swd Доступ к вебартекс дам, чтобы можно было перенести верстку. Если знаете PHP, тогда с реализацией этой части 15$, Если только верстку 7$. Сайт http://leds-tech.ru/video/40168-svetodiodnaya-podsvetka-potolka/Закрыт8 лет назад
Нужен специалист по безопасности, необходимо почистить сайт на опенкарт от вирусов.Вот что написала техподдержка:Вам нужно проверить указанные файлы на наличие в них вредоносного кода. Если таковой будет обнаружен, Вам нужно либо очистить файл от него, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент: Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен готовый скрипт интернет магазина с последующей доработкой под мои нужды..Закрыт8 лет назад
Требуется загрузка данных из php файла с помощью JS. Wordpress 4.3 ТЗ прикрепленВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $14
Сайт-визитка на движке Wordpress. Нужно грамотно сделать вот такое задание? 1.Внутренняя оптимизация сайта (подчищенные недочетов если есть). Карта и роботсы прописаны. 2.Регистрация сайта в гугл,майл, рамблер. (в яндексе, уже зарегистрирован) 3.Подтвердить уникальностьтекста в яндекс – вот инструкция[url=http://www.workformation.ru/sozdanie-i-zashhita-avtorskix-prav-na-kontent.html]http://www.workformation.ru/sozdanie-i-zashhita-avtorskix-prav-na-kontent.html [/url]4. Проверка индексирования ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Вставить слайдер отзывов на гл.стр. добавиьь отзывы в меню сайта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад