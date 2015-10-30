Скрипт на PHP + MYSQL.

Цель:

Есть база отзывов, написать скрипт + интерфейс для оценки отзывов по различным характеристикам и вывода результатов.

Интерфейс нужен простой. Скриншоты того, как должен выглядеть интерфейс, прилагаются.

Требования только те, что в ТЗ. Никаких бесплатных доработок.

ТЗ:

Структура: Категория->Товар->Отзывы

Есть категории продуктов. У каждой категории есть название, ID, 7 характеристик. Характеристики разные для каждой категории.

Категория может иметь родительскую категорию и в этом случае наследует ее характеристики.

У каждой характеристики есть название, описание, несколько вариантов значений, вес.

Вес - число от 0 до 1. Суммарный вес у всех характеристик в категории должен быть равен 1.

Варианты значений задаются как вариант1|вариант2|Вариант3.

Товар

У товара есть название, ID категории, к которой он относится, технические характеристики, цена.

Технические характеристики записываются в виде:

Характеристика1|значение 1

Характеристика2|значение 2

И т.д.

Отзывы

У каждого отзыва есть товар, к которому он относится, рейтинг 0-5, текст отзыва, значения для 7 характеристик из категории товара, ID задания.

Интерфейс:

1. Вкладка Отзывы:

http://screencloud.net/v/F9xw

В поле "категория" выбирается категория товаров.

В поле "товар" выбирается товар из этой категории.

В поле "отзывы" вставляются отзывы в формате:

рейтинг1|отзыв1

рейтинг2|отзыв2

После отправки формы отзывы записываются в таблицу.

Товары в поле "товар" подгружаются только после выбора категории. ТОлько товары из выбранной категории. Т.к. товаров много - если подгружать все сразу, то будет хаос.

2. Вкладка "Добавить товары"

Выбирается категория в которую добавлять.

В поле вводятся товары построчно в виде:

Название|цена|характеристики:

Пример:

Thomas TWIN T1 Aquafilter|14429|Тип###обычный &&&Уборка###сухая / влажная &&&Потребляемая мощность###1600 Вт

После отправки данные записываются в таблицу.

Характеристики записываются в виде:

Характеристика1|значение 1

Характеристика2|значение 2

Т.е. "&&&" заменяется на "\r

" "###" на "|"

3. Вкладка "редактировать товар"

Выбирается категория, после этого подгружаются товары из этой категории. Выбирается товар, после нажатия "редактировать" данные появляются в соответствующих полях. При нажатии "сохранить" сохраняются новые значения.

4. Вкладка "категории"

Возможность добавлять и редактировать категории.

Если выбрать категорию и нажать "редактировать" - в поля подгружаются данные выбранной категории. При отправке данных - сохраняются в редактируемой категории.

Если просто заполнять поля - создается новая категория.

Можно указать родительскую - в этом случае все данные характеристик берутся из родительской. Введенные данные игнорируются.

Можно указывать не все характеристики.

Суммарный вес должен быть равен 1. Иначе данные не отправляются.

5. Вкладка "задания"

Возможность создать задание на обработку отзывов.

Выбирается категория, выбирается количество отзывов, используемых в задании. При нажатии "создать задание" создается задание с отзывами из выбранной категории и с выбранным количеством отзывов.

Eсли заданное количество больше оставшихся свободных отзывов - задается максимум свободных.

Соответствующим отзывам присваивается ID задания.

В этом блоке: http://screencloud.net/v/gDkS выводится список категорий и количество необработанных отзывов. (блок можно выводить в другом месте на странице)

"выполненные" - просто ссылка, при клике на которую в новом окне открывается страница с активными ссылками на все выполненные задания.

В этом блоке: http://screencloud.net/v/89nZ выводятся невыполненные задания. Для каждого выводится категория, ID с активной ссылкой на задание и количество оставшихся отзывов в задании.

6. Оценка отзывов:

Это задания. Задания загружаются отдельным скриптом в виде:

script.php?id=23143 где 23143 - ID задания.

Выводится название товара, количество необработанных отзывов в данном задании и ID задания.

В таблице пользователь имеет возможность выбрать значения для каждой из характеристик для каждого отзыва(или не выбирать).

Если у характеристики только 2 варианта значений, то выводятся radio button в виде да\нет где да=1, нет=0.

Если больше 2х вариантов - то выводится dropbox.

Выводится по 20 отзывов. После отправки данных - значения характеристик сохраняются для каждого обработанного отзыва, отзыв помечается как обработанный и загружаются следующие 20.

Текст отзыва разбивается переносами по 2 предложения

Заголовок таблицы плавающий. Как здесь http://tympanus.net/Tutorials/StickyTableHeaders/

Если никакие данные не отмечены - отзыв помечается как неинформативный.

Если все отзывы обработаны - то при загрузке скрипта с ID Отзыва - в таблице выводится 20 рандомных отзывов из этого задания и значения характеристик для них.

7. Вывод результатов - отдельным скриптом, не через админку

Выбирается категория. Подгружаются товары из этой категории. Выбирается товар, нажимается "получить данные для товара"

Выводятся данные: технические характеристики, цена, суммарные данные по всем характеристикам(т.е. просто сумма значений по каждой характеристике) и суммарное количество отзывов.Учитываются только отзывы не отмеченные как неинформативные.

Если у характеристики больше 2х вариантов значений, то выводится не сумма а textarea и в ней данные этой характеристики в виде:

X|Y

Где X - значение характеристики

Y - сколько раз оно было использовано

Если выбирается категория и нажимается "показать данные категории": http://screencloud.net/v/CHBL

В этом случае технические характеристики не выводятся. Цена выводится средняя для всех товаров из выбранной категории. Данные по характеристикам выводятся суммарные для всех товаров из категории.

Если у категории есть дочерние - то собираются данные и по ним.

Скриншоты интерфейса:

http://screencloud.net/v/pY5e

http://screencloud.net/v/pyK7

http://screencloud.net/v/26ni

http://screencloud.net/v/s28J

http://screencloud.net/v/7XMM

http://screencloud.net/v/7orL

http://screencloud.net/v/h13H