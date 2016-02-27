Создание xsl для xsd и генератора html файлов из xml по xsl на php

$150
Веб-программированиеЗавершен7 заявок406 просмотров
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Xsd в количестве 4 шт давольно объемные. 

Примеры скину лично. 

Срок выполнения неделя. Плюс две недели отладка.

Код должен быть детально прокоментирован.

Исходники сдаются заказчику.

Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату пропарциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.

Xsd в приложенном архиве, в первую очередь необходимо сделать:

StatementGRP_v01 должно приводиться к физическое_лицо(виду вот еще образец заполненого), юридическое_лицо(ФормаЗаявки ВариантЗаполнения)

SuspensionGRP_v01 должно приводиться к виду(физическое_лицо) юридическое_лицо(ФормаЗаявки ВариантЗаполнения)

Код должен быть детально прокомментирован.

Исходники сдаются заказчикузакачиваются по ссылке.

Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату

пропорциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.

Есть XSD файлы по которым генерируются XML файлы документов. Для

наглядного отображения содержания документов необходим xsl файл котоый

поместим на сервер и будем ссылаться на него во всех XML. Кроме того

получатели XML государственные служащие не всегда имеют доступ к

интернету, они не способны употребить XML как есть, им дополнительно

надо его расшифровку в виде html. Генерацию html необходимо сделать на

php так как генерация будет осуществляться модулем бизнепспроцессов

Битрикс-корпаративный портал.

Образцы XML прилагаються.

app_e2bd1708-a21c-4aae-8362-53447459df87.xml - по схеме StatementGRP_v01

app_8066d5a8-e0d9-4da8-a59d-c76cf9e9471d.xml - по схеме SuspensionGRP_v01

PHPHTML
8 лет назад
zemli
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
elhombre
Азат 
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$150
7 дней
Сделано красиво и четко. Буду обращаться к Азату в дальнейшем.
Алексей ответственный и надёжный заказчик. Задачи формулирует четко, всегда на связи, оплата без задержек, Очень доволен сотрудничеством, рекомендую.
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