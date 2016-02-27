На данную позицию мы ищем frontend-разработчика со знанием и опыт работы с любым из современных JavaScript MV*-фреймворков (React, Backbone, Ember, Angular). В будущем – вполне реальная перспектива стать руководителем команды frontend-разработчиков. Нас интересует как работа в офисе, ...
Создание xsl для xsd и генератора html файлов из xml по xsl на php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Xsd в количестве 4 шт давольно объемные.
Примеры скину лично.
Срок выполнения неделя. Плюс две недели отладка.
Код должен быть детально прокоментирован.
Исходники сдаются заказчику.
Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату пропарциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.
Xsd в приложенном архиве, в первую очередь необходимо сделать:
StatementGRP_v01 должно приводиться к физическое_лицо(виду вот еще образец заполненого), юридическое_лицо(ФормаЗаявки ВариантЗаполнения)
SuspensionGRP_v01 должно приводиться к виду(физическое_лицо) юридическое_лицо(ФормаЗаявки ВариантЗаполнения)
Код должен быть детально прокомментирован.
Исходники сдаются заказчикузакачиваются по ссылке.
Дальнейшая поддержка и развитие на год за дополнительную плату
пропорциональную стоимости настоящей работы и доли переписываемого кода.
Есть XSD файлы по которым генерируются XML файлы документов. Для
наглядного отображения содержания документов необходим xsl файл котоый
поместим на сервер и будем ссылаться на него во всех XML. Кроме того
получатели XML государственные служащие не всегда имеют доступ к
интернету, они не способны употребить XML как есть, им дополнительно
надо его расшифровку в виде html. Генерацию html необходимо сделать на
php так как генерация будет осуществляться модулем бизнепспроцессов
Битрикс-корпаративный портал.
Образцы XML прилагаються.
app_e2bd1708-a21c-4aae-8362-53447459df87.xml - по схеме StatementGRP_v01
app_8066d5a8-e0d9-4da8-a59d-c76cf9e9471d.xml - по схеме SuspensionGRP_v01
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