Внедрить сверстанные шаблоны на существующем сайте на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Нужно внедрить на существующий сайт с каталогом товаров и категориями работ новые сверстанные шаблоны.

Макеты шаблонов для оценки:

https://www.dropbox.com/sh/fojylavfa0rrdh7/AAB7GLGPF-LsCQ4WsAmI5_MMa?dl=0

сайт, на котором нужно сменить шаблоны и поправить структуру: http://take.ms/12YFG

WordPress
8 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ISPO
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
16 дней
Задача состояла в том, чтобы внедрить новую готовую верстку на существующий сайт. Проект не закончен. Был оплачен аванс в полном объеме. Сумма оценивалась исполнителем после получения уже полностью готовой окончательной верстки, в которую никаких изменений с начала проекта не вносилось. Никакого нового функционала и задач по ходу проекта не добавлялось. Работа была выполнена не в полном объеме. Часть функционала просто не была реализована. Часть функционала реализована сыро и очевидными ошибками. Исполнитель отказался от завершения задачи и полноценной интеграции верстки в шаблоны, а также от устранения очевидных ошибок в интеграции верстки. В итоге задача переделывается с нуля другим исполнителем. Ничего из сделанного использовать невозможно.
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