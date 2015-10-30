Внедрить сверстанные шаблоны на существующем сайте на wordpress

Задача состояла в том, чтобы внедрить новую готовую верстку на существующий сайт. Проект не закончен. Был оплачен аванс в полном объеме. Сумма оценивалась исполнителем после получения уже полностью готовой окончательной верстки, в которую никаких изменений с начала проекта не вносилось. Никакого нового функционала и задач по ходу проекта не добавлялось. Работа была выполнена не в полном объеме. Часть функционала просто не была реализована. Часть функционала реализована сыро и очевидными ошибками. Исполнитель отказался от завершения задачи и полноценной интеграции верстки в шаблоны, а также от устранения очевидных ошибок в интеграции верстки. В итоге задача переделывается с нуля другим исполнителем. Ничего из сделанного использовать невозможно.