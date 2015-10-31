Доработка сайта

Требуется установить систему для дистанционных курсов языковой школы c интегрирванием аккаунта для платы onpay.ru. Все данные видео тексты и тд будет добавлено нами. С Вас требуется только система оплаты доступа и разделы
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Сайт slonparket.ru. Joomla 2.5 + Virtuemart 2. Требуется доработать его функционал
1. Необходимо доработать фильтр товаров на нашем сайте, пример фильтра товаров http://slonparket.ru/laminat
1.2. Фильтр должен отображаться в каждой категории товаров со своими параметрами. Набор параметров по категориям смотри в прикрепленном файле "Параметры фильтров". Бегунки цвета и цены должны отображаться во всех категориях.
2. Поиск по сайту работает некорректно:
2.1. Например, если в поиск набрать слово «Ясень», то выдаются товары не только включающие это слово, но и товары, в которых данного слова нет
2.2. Если мы находимся в какой-либо категории, например «Ламинат», и делаем поисковый запрос, то поиск осуществляется только по товарам в этой категории товаров, а не по всему сайту.
2.3. При выполнении поиска выводится фильтр со всеми параметрами, а также не работает бегунок цены. Нужно оставить только параметры общие для выводимых товаров, а также исправить работу бегунка цены.
3. Если, находясь в любой категории, в левой колонке сайта выбрать бренд, а затем выбрать коллекцию – отображаются товары только выбранных брендов и коллекции, однако, если зайти в один из отобранных товаров, то в левой колонке перестают отображаться выбранные бренд и коллекция. Нужно исправить и сделать так, чтобы при переходе в товар – в левой колонке отображались бренд и коллекция.
4. Нужно исправить глюк Virtuemart. При добавлении производителя в админке – он НЕ появляется в списке производителей (там же в админке), однако, его видно в списке производителей в карточке товара.
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