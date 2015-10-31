Доработка сайта

Сайт slonparket.ru. Joomla 2.5 + Virtuemart 2. Требуется доработать его функционал

1. Необходимо доработать фильтр товаров на нашем сайте, пример фильтра товаров http://slonparket.ru/laminat

1.2. Фильтр должен отображаться в каждой категории товаров со своими параметрами. Набор параметров по категориям смотри в прикрепленном файле "Параметры фильтров". Бегунки цвета и цены должны отображаться во всех категориях.

2. Поиск по сайту работает некорректно:

2.1. Например, если в поиск набрать слово «Ясень», то выдаются товары не только включающие это слово, но и товары, в которых данного слова нет

2.2. Если мы находимся в какой-либо категории, например «Ламинат», и делаем поисковый запрос, то поиск осуществляется только по товарам в этой категории товаров, а не по всему сайту.

2.3. При выполнении поиска выводится фильтр со всеми параметрами, а также не работает бегунок цены. Нужно оставить только параметры общие для выводимых товаров, а также исправить работу бегунка цены.

3. Если, находясь в любой категории, в левой колонке сайта выбрать бренд, а затем выбрать коллекцию – отображаются товары только выбранных брендов и коллекции, однако, если зайти в один из отобранных товаров, то в левой колонке перестают отображаться выбранные бренд и коллекция. Нужно исправить и сделать так, чтобы при переходе в товар – в левой колонке отображались бренд и коллекция.

4. Нужно исправить глюк Virtuemart. При добавлении производителя в админке – он НЕ появляется в списке производителей (там же в админке), однако, его видно в списке производителей в карточке товара.