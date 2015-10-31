Opencart - почистить от ишибок, исправить проблемы в скрипт заказ

нужен знающий опенкарт с пециалист, набралось много ошибок в логах (по части PHP), так же неудачно криворуко установился модуль напоминаний чтоб оставить отзыв о товарах купленных клиентом, что то накуралесено в коде, теперь админка работает неадекватно + что то происходит не правильно и клиенты делают почему то по 300-400 запросов - получают блок фаервола от сервера и не могут зайти на сайт (хотя это обычные покупатели)... это нужно определить где беда и исправить