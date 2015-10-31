На доработку библиотеки на Orchard разыскиваю программиста asp.net

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка89 просмотров
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пока ряд доработок, возможно длительное сотрудничество.

8 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад