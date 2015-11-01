Требуется исправить код javascript и css

Веб-программированиеЗавершен7 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется исправить небольшой код на javascript и подправить css  

JavascriptCSS
8 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$5
1 день
Разбирался пока не сделал, а не съехал при возникновении малейших трудностей. Такие ребята и добиваются в жизни. Удачи=)
Отлично сработались с Андреем. Рекомендую как проверенного заказчика. Внятно и доступно объясняет суть задачи, и оплатил моментально. Мои рекомендации!