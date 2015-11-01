Требуется исправить код javascript и css

Требуется разработать скрипт аналога биржи btc-e, требуется: Автоприем платежей для криптовалюты и перфектмоней Графики, просматриваемые стаканы, выставление ордеров, чат, вообщем полная копия btc-e только с другими торговыми парами криптовалюты. Выслушаю предложения по цене разработке начальной разработки: Это сам скрипт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется исправить небольшой код на javascript и подправить css
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $350
Здравствуйте. Требуется программист Go или Java для разработки бек-энда онлайн консультанта. За подробностями обращаться в личку.Закрыт8 лет назад
пока ряд доработок, возможно длительное сотрудничество.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Смотрите прикрепленный файл, задание в файле task.txt. В заявках указывайте ценуВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Движок самописный. На данный момент нужно: -изменить структуру вывода параметров (характеристик товаров) в категории; -адаптировать генерацию xml характеристик товаров из базы под мультиязычность (генерация Xml для русского уже имеется, мультиязычность уже имеются); Кроме того в будущем потребуются ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт [url=http://slonparket.ru/]slonparket.ru[/url]. Joomla 2.5 + Virtuemart 2. Требуется доработать его функционал 1. Необходимо доработать фильтр товаров на нашем сайте, пример фильтра товаров [url=http://slonparket.ru/laminat]http://slonparket.ru/laminat[/url] 1.2. Фильтр должен отображаться в каждой категории товаров со своими параметрами. Набор ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
нужен знающий опенкарт с пециалист, набралось много ошибок в логах (по части PHP), так же неудачно криворуко установился модуль напоминаний чтоб оставить отзыв о товарах купленных клиентом, что то накуралесено в коде, теперь админка работает ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Разработка скриптов продаж+ повышение среднего чека. [/b]Закрыт8 лет назад
Добрый день.Нужен Landing Page на тему "Бижутерия" На базе шаблона с admin системой управления.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна разработка скрипта розыгрыша предметов (пример: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcslol.ru%2F]cslol.ru/[/url] ) нужен сам скрипт розыгрыша и бд. Бюджет небольшой!Закрыт8 лет назад