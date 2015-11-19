Сделать Action script для Фотошопа - водяной знак, лэйба

Веб-программированиеЗавершен2 заявки94 просмотра
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Для обработки фотографий и приведению к единому размеру и стандарту всех фото нужно сделать несложный экшн скрипт.

Скрипт должен уметь:

1. делать два размера для фоток: max1280 на 720 и max320 на 180

2. клеить лэйбу на каждую фотку, каждого размера - свою, для читабельности

3. сохранять оба файла с названиям [имя_файла]-1280x720.jpg и [имя_файла]-320x180.jpg

8 лет назад
VadimkKa
Вадим 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
monkdaf
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень быстрая работа, опередил по срокам и выполнил все раньше дизайнера! Очень доволен!
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