Сделать Action script для Фотошопа - водяной знак, лэйба

Для обработки фотографий и приведению к единому размеру и стандарту всех фото нужно сделать несложный экшн скрипт.

Скрипт должен уметь:

1. делать два размера для фоток: max1280 на 720 и max320 на 180

2. клеить лэйбу на каждую фотку, каждого размера - свою, для читабельности

3. сохранять оба файла с названиям [имя_файла]-1280x720.jpg и [имя_файла]-320x180.jpg