Virtuemart: подключение новой платежной системы.

Функционал: 1. После добавления товара в корзину, в всплывающем окне необходимо предложить покупателю оформить заказ или продолжить покупки. 2. Цвет кнопки добавления товара в корзину должен выделяться. 3. При нажатии на значок корзины необходимо выделить цветом "оформление заказа", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужно написать и прикрутить к нашему интернет-магазину написанному на Joomla 1.5.23 c VirtueMart 1.1.8 stable модуль приема платежей ПромСвязьБанка.
Само ТЗ от банка - во вложении. Сроки - чем скорее,
тем лучше, но желательно не больше недели.
Наш сайт - redfo(удалить)xmsk.ru
Там сейчас уже прикручена Робокасса, нужно прикрутить ещё этот Промсвязьбанк.
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