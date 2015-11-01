Virtuemart: подключение новой платежной системы.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам нужно написать и прикрутить к нашему интернет-магазину написанному на Joomla 1.5.23 c VirtueMart 1.1.8 stable модуль приема платежей ПромСвязьБанка.

Само ТЗ от банка - во вложении.  Сроки - чем скорее,

тем лучше, но желательно не больше недели.

Наш сайт - redfo(удалить)xmsk.ru

Там сейчас уже прикручена Робокасса, нужно прикрутить ещё этот Промсвязьбанк. 

Virtuemart
8 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад