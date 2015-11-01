Virtuemart: подключение новой платежной системы.

Нам нужно написать и прикрутить к нашему интернет-магазину написанному на Joomla 1.5.23 c VirtueMart 1.1.8 stable модуль приема платежей ПромСвязьБанка.

Само ТЗ от банка - во вложении. Сроки - чем скорее,

тем лучше, но желательно не больше недели.

Наш сайт - redfo(удалить)xmsk.ru

Там сейчас уже прикручена Робокасса, нужно прикрутить ещё этот Промсвязьбанк.