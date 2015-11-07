Обновить верстку на сайте на Смарти + сделать генерацию sitemap.xml

Веб-программированиеЗавершен2 заявки134 просмотра
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Добрый вечер, уважаемые разработчики.

Требуется внести косметические изенения в верстку и реализовать автообновляемую карту sitemap.xml (после каждого изменения на сайте либо по крону). ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BME9Whwowcv8M1E39d2L99imISEab-1VOWzXtjtZWAw/edit

Сайт на смарти.

8 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
LxN
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
1 день
В процессе возникли сложности с реализацией карты сайта, было принято обоюдное решение заменить эту задачу другой. В остальном, сотрудничеством доволен.
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