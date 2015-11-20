Сделать плагин или отдельный скрипт - Отчет

Здравствуйте!

Необходимо сделать либо плагин для cms Wordpress, либо отдельный скрипт с возможностью вносить нужные данные. На выходе, должен получится отчет в виде графика http://myscreenshot.info/i/0006/274031446383178600304448610757.png

Все довольно просто. Должна быть возможность задавать числа для разных дат. Исходя из этих чисел, должен формироваться график (показывает в какой день был какой показатель). И так же нужна возможность отсортировать отчет за определенный период времени. Вот собственно и все.

Хотелось бы узнать стоимость работы и сроки.

Спасибо.