Форма отправки Bootstrap Битрикс24

Необходимо написать программу на php для регистрации аккаунта яндекса используя рандомные имя и фамилия, указанные в определенных файлах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать кнопку на чистом бутсрапе. Принцип работы:
Берем чистый бутстрап 3
Создаем кнопку
При нажатии на нее всплывает модальное окно (Отображение модальных окон с помощью атрибутов data)
Внутри окна: ЗАГОЛОВОК, Форма с полями ИМЯ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА, кнопка ОТПРАВИТЬ
Поля ввода должны быть с проверкой (наличие текста и e-mail – Validation states и With optional icons)
При отправке данные должны уходить в Битрикс24 (пароли сам вставлю при проверке)
Инфа:
http://webdesign-master.ru/blog/tools/21.html
http://itchief.ru/lessons/bootstrap-3/bootstrap-3-modal-window
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