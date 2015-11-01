Форма отправки Bootstrap Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать кнопку на чистом бутсрапе. Принцип работы: 

Берем чистый бутстрап 3 

Создаем кнопку 

При нажатии на нее всплывает модальное окно (Отображение модальных окон с помощью атрибутов data) 

Внутри окна: ЗАГОЛОВОК, Форма с полями ИМЯ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА, кнопка ОТПРАВИТЬ 

Поля ввода должны быть с проверкой (наличие текста и e-mail – Validation states и With optional icons) 

При отправке данные должны уходить в Битрикс24 (пароли сам вставлю при проверке) 

Инфа: 

http://webdesign-master.ru/blog/tools/21.html

http://itchief.ru/lessons/bootstrap-3/bootstrap-3-modal-window

http://getbootstrap.com/css/#forms

Bootstrap
8 лет назад
xsoftix
Яков 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад