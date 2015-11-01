Форма отправки Bootstrap Битрикс24

Для обработки фотографий и приведению к единому размеру и стандарту всех фото нужно сделать несложный экшн скрипт. Скрипт должен уметь: 1. делать два размера для фоток: max1280 на 720 и max320 на 180 2. клеить лэйбу на каждую ...