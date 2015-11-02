Добавить выбор цвета в карточку товара Virtuemart

Необходимо написать скрипт для работы с API Google Analytics на подобии spreadsheets для гуглотаблиц. Авторизацию, разбивку на группы и пр. можно взять с любого готово движка (не писать с нуля), главное чтобы тянулись данные с ...
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Сделать нужно так - http://joxi.ru/p27oXaaTMEa327?d=1 . Выводятся миниатюры возможных цветов, при клике на миниатюру изображение открывается в области основного фото.
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