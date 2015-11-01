Верстка и программирование лендинга

Нужно собрать несколько баз из ВКонтакте (id, фио и другие публичные данные): 1. База SEO/SEM (те кто продвигает сайты в поисковых системах) специалистов по России 2. База SEO/SEM специалистов по Украине Прошу выставлять свой бюджет и описывать (в ...