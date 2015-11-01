Разработка CMS + установка Checkout basket с Ajax

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Добрый день. Требуется PHP разработчик (Codeigniter) для разработки CMS + установки Checkout basket с Ajax . Это разовый проект в плане разработки минимальной тестовой версии, но не поддержки и подключения новых инструментов. Мне нужен человек, который захочет заниматься этим порталом перманентно в роли соучредителя, даже если у него есть другие.

Онлайн книжный подразумевает то, что проект уже построен на принципе монетизации со старта. Разница в контенте, который поможет юзеру сделать покупку именно в этом магазине. В данном случае речь пойдет о профессиональной литературе и бестселлерам в категориях финансы, экономика, психология и другие.

Если быть кратким, портал, где нет бездарных книг и юзер может не только войти и пробить книгу в поиске (что чаще всего и происходит, потому что от интерфейса книжных становится дурно), но и выбрать стоящую книгу сходу, полистав галерею сделанную по принципу flat design.

Ajax
8 лет назад
whateverme
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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