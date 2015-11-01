SEO Анализ

Необходимо разработать систему PHP скриптов + административную панель выполняющую следующие задачи:

1. На вход подается список адресов со скриптом, позволяющим просматривать директории сайта

2. Система определяет тип CMS установленной на сайте и относительную директорию, выводит эту информацию в админ панель напротив соответствующего адреса

3. Типы CMS, поддерживаемые системой, должны легко расширятся администратором через админ панель: по именам файлов, специфичным для определенной CMS; по контенту файлов (маякам), специфичным для определенной CMS;

Администратор указывает необходимые данные, а система скриптов их тут же подхватывает и начинает использовать при определении типа. При сдаче проекта, в комплекте, должны присутствовать настройки для WP и JOOMLA

4. Система определяет, заданы ли для данной CMS какие-либо задачи:

Возможные задачи:

1. Изменить файл CMS по названию (с подпапкой относительно корня CMS). В админ панели указывается имя, контент исходного файла, который необходимо заменить и целевой контент. Количество заменяемых фрагментов может быть произвольным

2. Удалить файл CMS по названию (с подпапкой относительно корня CMS)

3. Переместить файл CMS по названию. В админ панели указывается название (с подпапкой относительно корня CMS) исходного файла и относительный путь к целевому файлу

Система выполняет эти задачи. Для каждого типа CMS количество задач может быть произвольным

5. Админ панель должна быть выполнена с использованием jquery.

6. Система должна уметь обрабатывать список входящих адресов в несколько потоков. Система должна быть простой в обслуживании. Все задачи должны выполняться нажатием одной-двух кнопок. Все процессы должны запускаться по крону. В случае перезагрузки сервера, система скриптов должна продолжить выполнение поставленных задач без вмешательства администратора.

7. Использование ООП в PHP обязательно. В качестве базы данных используется Mysql Innodb.