SEO Анализ

Добрый день. Требуется PHP разработчик (Codeigniter) для разработки CMS + установки Checkout basket с Ajax . Это разовый проект в плане разработки минимальной тестовой версии, но не поддержки и подключения новых инструментов. Мне нужен человек, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать систему PHP скриптов + административную панель выполняющую следующие задачи:
1. На вход подается список адресов со скриптом, позволяющим просматривать директории сайта
2. Система определяет тип CMS установленной на сайте и относительную директорию, выводит эту информацию в админ панель напротив соответствующего адреса
3. Типы CMS, поддерживаемые системой, должны легко расширятся администратором через админ панель: по именам файлов, специфичным для определенной CMS; по контенту файлов (маякам), специфичным для определенной CMS;
Администратор указывает необходимые данные, а система скриптов их тут же подхватывает и начинает использовать при определении типа. При сдаче проекта, в комплекте, должны присутствовать настройки для WP и JOOMLA
4. Система определяет, заданы ли для данной CMS какие-либо задачи:
Возможные задачи:
1. Изменить файл CMS по названию (с подпапкой относительно корня CMS). В админ панели указывается имя, контент исходного файла, который необходимо заменить и целевой контент. Количество заменяемых фрагментов может быть произвольным
2. Удалить файл CMS по названию (с подпапкой относительно корня CMS)
3. Переместить файл CMS по названию. В админ панели указывается название (с подпапкой относительно корня CMS) исходного файла и относительный путь к целевому файлу
Система выполняет эти задачи. Для каждого типа CMS количество задач может быть произвольным
5. Админ панель должна быть выполнена с использованием jquery.
6. Система должна уметь обрабатывать список входящих адресов в несколько потоков. Система должна быть простой в обслуживании. Все задачи должны выполняться нажатием одной-двух кнопок. Все процессы должны запускаться по крону. В случае перезагрузки сервера, система скриптов должна продолжить выполнение поставленных задач без вмешательства администратора.
7. Использование ООП в PHP обязательно. В качестве базы данных используется Mysql Innodb.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку лендинга-визитки на Bootstrap и запрограммировать на CMS Drupal 7. Готовы в PSD разрешения под Bootstrap 1920, 1024, 768 и 480px. Верстка нужно сделать максимально по дизайну! От вас нужен полностью рабочий лендинг. Смотрите дизайн и указывайте реальный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть интересный проект. Интернет радио Radio Nairi - автоматическое радио с использованием программы ardj и icecast http://193.106.203.123:8000/ установлен джаббер на сервере (детали можно уточнить у админа -они доступны в скайпе) далее взят самый простенький плеер и загружено 5-6 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать кнопку на чистом бутсрапе. Принцип работы: Берем чистый бутстрап 3 Создаем кнопку При нажатии на нее всплывает модальное окно (Отображение модальных окон с помощью атрибутов data) Внутри окна: ЗАГОЛОВОК, Форма с полями ИМЯ, ТЕЛЕФОН, ПОЧТА, кнопка ОТПРАВИТЬ Поля ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо написать программу на php для регистрации аккаунта яндекса используя рандомные имя и фамилия, указанные в определенных файлахВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно собрать несколько баз из ВКонтакте (id, фио и другие публичные данные): 1. База SEO/SEM (те кто продвигает сайты в поисковых системах) специалистов по России 2. База SEO/SEM специалистов по Украине Прошу выставлять свой бюджет и описывать (в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который через Postback будет получать данные заказов из CPA сетей и выводить в виде единой статистики. Данные надо будет выгружать из: leadvertex monsterleads ctr пряма оплата исполнителю после демонстрации работы скрипта на Вашем сервере.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер, уважаемые разработчики. Требуется внести косметические изенения в верстку и реализовать автообновляемую карту sitemap.xml (после каждого изменения на сайте либо по крону). ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BME9Whwowcv8M1E39d2L99imISEab-1VOWzXtjtZWAw/edit Сайт на смарти.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить отправку на почту 3-х форм обратной связи. 2 всплывающие и одна на странице сайта. Сделать нужно сегодня. Жду предложений с ценами. Сайт http://potolki.avsokna.ru/contact.htmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад