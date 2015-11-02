Почистить вирусы. WP сайт

1. Сайт kvik2006.zp.ua на joomla 2.5 не работают кнопки сохранить, закрыть при редактировании материала с сайта в админке работает. 2. При работе на мобильных устройствах вылезает лишнее пространство справа.
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Сайт на wp. При заходе на сайт перенаправляет на http://www.zeroredirect1.com/......
Думал сначала что заражен браузер, но даже с мобильника с safari заходишь, также редиректит.
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