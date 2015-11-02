Удаление изо при удалении ТовПозиции

Нужно интро для канала. Готов отдать 10$ Если интро будет реально классное, от которого глаз не оторвать, то готовы заплатить 20$ Интро около 10 сек Чтобы было понятно, что это авто канал, и про обзоры видео Надеюсь на Ваш вкус. [b]Текст:[/b] AvtoTime Обзоры ...