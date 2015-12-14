Создание новостного раздела на сайте под Wordpress

Необходима разработка новостного раздела на сайте sibadvokat.ru в соответствии с прилагаемой схемой.

Новости добавляются в виде новых записей администратором сайта.

- Возможность добавления новых разделов новостей.

- При создании нового раздела автоматически добавляется новый модуль отображения списка новостей.

- При нажатии на раздел отображается постраничный список новостей (10 новостей на страницу).

- Возможность указания главной новости или новости дня, которая отображается в виде большой картинки.

- при нажатии на новость раскрывается ее полное содержание,

- архив журналов переносится со страницы http://sibadvokat.ru/magazine/ и оформляется в виде "гармошки"

- сохранение адаптивности дизайна, удобство при просмотре на мобильных устройствах.

Критерии отбора: цена.

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