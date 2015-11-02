Интернет-магазин. Сейчас я убиваю ТП в админке, а изо остаются в базе. Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо.
Написать скрипт передачи данных с формы на сервер в формате soap
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно написать скрипт передачи данных с формы заявки, которая размещена на сайте, в систему контакт-центра.
Поля в форме на сайте:
Поле 1: Модель авто
ввод марки авто - текстовое поле
Поле 2: Город регистрации
(выбор из списка города регистрации)
Поле 3: Ваше имя
ввод имени - текстовое поле
Поле 4: +38 (___) ___ - __ - __
ввод тлф с маской
Формат, в котором должны передаваться данные с полей, пример:
[table] /soap:Envelope/soap:Body/wxs:importContractRequestMessage/gcg:contractCommon/gcg:partyRolesInAgreement/acord:partyRoleInAgreement[@xsi:type]/acord:relatedParty[@xsi:type]/acord:relatedPersonNames/acord:personName/acord:givenName[/table]
Пример скрипта и остальные данные в л.с.
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