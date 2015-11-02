Форма для расстановки мягких переносов

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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пример http://www.orfo.ru/hyphen/

нужно сделать такой же сервис за основу алгоритм Ляна-Кнута 

еще пример формы http://quittance.ru/hyphenator.php там же можно скачать реализацию

Коротко как работает: "привет" жмем кнопку править и получаем "при-вет", ставим в чекбоксе птичку получаем "при­& s h y ;вет", убираем птичку опять "при-вет".

Нужно сделать как на рисунке.

8 лет назад
fotoidizain
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$30
1 день
Очень быстро и качественно выполнил работу.
Просто идеальное сотрудничество, 10 из 10! Человек дал техническое задание с двумя примерами готовой реализации того что нужно, быстро и очень достойно оплатил работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.