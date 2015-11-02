Форма для расстановки мягких переносов

Интернет-магазин. Сейчас я убиваю ТП в админке, а изо остаются в базе. Нужно сделать так, чтобы при удалении ТовПозиции в админке удалялись и прикрепленные изо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
пример http://www.orfo.ru/hyphen/
нужно сделать такой же сервис за основу алгоритм Ляна-Кнута
еще пример формы http://quittance.ru/hyphenator.php там же можно скачать реализацию
Коротко как работает: "привет" жмем кнопку править и получаем "при-вет", ставим в чекбоксе птичку получаем "при& s h y ;вет", убираем птичку опять "при-вет".
Нужно сделать как на рисунке.
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