Создание копии сайта csgospots.ru

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка211 просмотров
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Скрипт должен содержать весь функционал сайта csgospots.ru 

- Должна быть добавлена авторизация через VK (Вконтакте). 

- Должна быть подключена возможность оплаты через RoboKassa 

- Должна быть добавлена админ-панель содержащая: 

  – Настройки системы 

  – Настройки оплаты 

  – Список пользователей с возможностью выбрать профиль любого пользователя и отредактировать его. 

  – Возможность в редактировании профиля изменять: Логин, Баланс, Увеличение шанса на победу в играх на любое количество процентов, блокировка, назначение администратором (доступ в админ панель), изменение аватара. 

  – Список победителей с призами и всей прочей информацией. 

- Должен быть добавлен профиль пользователя с возможностью сменить аватар, логин.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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