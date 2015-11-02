Модуль импорта YML Яндекс-Маркет в WordPress

Разработать плагин для WordPress.

Магазин разработан на базе обычного функционала Wordpress:

"товары" это Записи;

"категории" соответсвенно Категории;

"картинка товара", "цена", "краткое описание" - произвольные поля Записи.

В админке указывается ссылка на Яндекс-файл, что именно обновлять ("птичками" выбрать), как часто обновлять.

Импорт желательно вручную, или автоматом 1-2 раза в день.

При импорте обязательно: если есть товар - изменить, если нет - создавать.

Бюджет ограничен, надеюсь задание не сложное.

В комментариях обязательно: цена, сроки.