Модуль импорта YML Яндекс-Маркет в WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки96 просмотров
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Разработать плагин для WordPress.

Магазин разработан на базе обычного функционала Wordpress:

  • "товары" это Записи;
  • "категории" соответсвенно Категории;
  • "картинка товара", "цена", "краткое описание" - произвольные поля Записи.
В админке указывается ссылка на Яндекс-файл, что именно обновлять ("птичками" выбрать), как часто обновлять.

Импорт желательно вручную, или автоматом 1-2 раза в день.

При импорте обязательно: если есть товар - изменить, если нет - создавать.

Бюджет ограничен, надеюсь задание не сложное.

В комментариях обязательно: цена, сроки.

WordPress
8 лет назад
tomas_m
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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