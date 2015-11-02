Создать сайт для кальяной на шаблоне

В нашу профессиональную команду разработчиков ищем php-программиста и верстальщика в одном лице на постоянную удалённую работу, из любой точки нашей страны и стран ближнего зарубежья, с разницей во времени не более двух часов. Мы работаем по московскому времени. Система ...
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Требуется создать сайт для кальяной. Примеры сайтов скину при личном общении. Наполню сам.
У кого есть готовые варианты или шаблоны – скидывайте,обсудим :)
Предоплата не устраивает.
сайт наподобие alsmoker.ru/
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