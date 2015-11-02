Нужно исправить шаблон блога

Нужно ускорить загрузку сайта на Zend Framework 1.4. путем изменения скрипта обработки картинок. Работа не сложная и не займет много времени, оплата чисто символическая в 1$ и отзыв от довольного заказчика.
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Привет друзья. Требуется закрыть скриптом от индексации топ комментаторов у меня на блоге, чтобы не появлялась ссылка на сайт комментатора в левом нижнем углу экрана при наведении курсора мыши на имена комментаторов prntscr.com/8tsz9n а было как на блоге prntscr.com/8tt1pl и убрать мой профиль из рейтинга prntscr.com/8uoxsp Также на блоге внедрена микроразметка schema.org. Надо будет исправить ошибки микроразметки prntscr.com/8tt7jh
Руководство по исправлению ошибок микроразметки прикреплено
Также нужно заменить плагин All In One SEO Pack на WordPress SEO (SEO by Yoast) и обязательно сохранить все SEO-данные, которые содержатся в All In One SEO Pack для блога в общем и для статей и страниц, и перенести эти данные в плагин WordPress SEO (SEO by Yoast) посредством wordpress.org/plugins/seo... Также нужно заменить плагин Contact Form 7 и поставить форму обратной связи вот по этой инструкции isif-life.ru/dlya-sajta/l... Также нужно установить и настроить плагины Belavir PHP MD5, Hyper Cache или ZenCache, Subscribe To Comments или Comment Email Reply, Simple Optimizer, ВП Типограф Лайт, Broken Link Checker , Exclude Category Plugin, WordPress Database Backup, Login Lockdown. При наведении курсора мыши на заголовок статьи заголовок статьи должен менять свой цвет, как на блоге prntscr.com/8vj6o0 имена комментаторов не должны накладываться на кнопку ответитьprntscr.com/8vjdeg В меню "Внешний вид" - "Виджеты" требуется сделать возможным добавление виджетов в сайтбар http://prntscr.com/8xx650
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