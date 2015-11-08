Изменить скрипт обработки картинок

Здравствуйте. Необходимо установить PSD исходник на opencart и форум smf. Так же возможны правки по мелочи в opencart -добавить модуль голосования, изменить некоторые расположение кнопок. SMF - устранить проблему с кодировкой и сделать нормальным шрифт. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно ускорить загрузку сайта на Zend Framework 1.4. путем изменения скрипта обработки картинок.
Работа не сложная и не займет много времени, оплата чисто символическая в 1$ и отзыв от довольного заказчика.
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