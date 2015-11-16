Стильный Landing page

Веб-программированиеЗавершен25 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен лэндинг на подобии этого.

http://promo-landing.com/landingtest3000/3047-landing-page-prodazha-nastoyashhego-mjoda/severny-med/

Тематика продукты оптом.

Нужен адаптивный дизайн для мобильных устройств. 

сроки 3-5 дней.

8 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$200
6 дней
Все рекомендую, отличный лэндинг за свои деньги.
Джон, спасибо, заказом доволен, проблем не каких не было, рекомендую!!
  • Похожие заказы

  • Установить PSD исходник на opencart и форум smf

    $100

    Здравствуйте. Необходимо установить PSD исходник на opencart и форум smf. Так же возможны правки по мелочи в opencart -добавить модуль голосования, изменить некоторые расположение кнопок. SMF - устранить проблему с кодировкой и сделать нормальным шрифт. ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работы по сайту - парсинг, верстка

    Есть необходимость в доработках по сайту на OpenCart. Надо спарсить у поставщиков и закачать новые коллекции, поудалять неактуальные, разобраться с ценами (привязать импортную плитку к евро, российскую к рублю) и т.д...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка и-нет магазина ОПЕНКАРТ jelens.com.ua

    1 сделать такое меню http://joxi.ru/12MVazGIR0jyAJ 2 сопуствующие товары …  выбрать более подходящее место для расположения http://jelens.com.ua/frezery-dlya-manikyura/frezer-dlya-manik-lina-mercedes-2000 3 http://joxi.ru/KAxgPBGsx17L28 4.http://joxi.ru/gmvjPpJflvYXma 5 добавить рядом с описанием вкладку отзывы при нажатии автоматом опускалось к отзывам http://joxi.ru/LmG769XTWJ7xml пример http://joxi.ru/a2X78zdTP40amg 6 как на сайте https://naomi24.com.ua/uf-led-i-ccfl-lampy-dlya-nogtey ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль импорта YML Яндекс-Маркет в WordPress

    Разработать плагин для WordPress. Магазин разработан на базе обычного функционала Wordpress: [list][*]"товары" это Записи;[*]"категории" соответсвенно Категории;[*]"картинка товара", "цена", "краткое описание" - произвольные поля Записи. [/list]В админке указывается ссылка на Яндекс-файл, что именно обновлять ("птичками" выбрать), как часто обновлять. Импорт ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт для кальяной на шаблоне

    $20

    Требуется создать сайт для кальяной.  Примеры сайтов скину при личном общении. Наполню сам.  У кого есть готовые варианты  или шаблоны – скидывайте,обсудим :)   Предоплата не устраивает. сайт наподобие [url=http://alsmoker.ru/]alsmoker.ru/[/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание копии сайта csgospots.ru

    $50

    Скрипт должен содержать весь функционал сайта csgospots.ru  - Должна быть добавлена авторизация через VK (Вконтакте).  - Должна быть подключена возможность оплаты через RoboKassa  - Должна быть добавлена админ-панель содержащая:    – Настройки системы    – Настройки оплаты    – Список пользователей ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Самописный сайт. Новое ТЗ. Новый дизайн.

    Вам ТЗ и новый дизайн + имеющийся сайт.  На выходе хотелось бы получить обновленный сайт.  Быстро разбираться в самописах – огромный плюс.  Работа на 10-14 дней примерно.  Оплата адекватна после согласования.  Тз и все материалы кандидатам.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад