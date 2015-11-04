Натяжка готовой верстки на CMS и разработка функционала сайта

Есть верстка сайта. Исполнителю понадобится выполнить следующие задачи:

1) Натянуть верстку на CMS (выбор CMS - от кандидата)

2) Запрограммировать сайт, в соответствии с ТЗ

Проект крупный, впоследствии понадобятся регулярные доработки, поэтому в перспективе хочется получить постоянного специалиста.

CMS предлагаете вы! Для этого необходимо внимательно изучить ТЗ на функционал и предложить ту систему управления сайтом, которая: (а) подходит под необходимый функционал на 100%; (б) знакома вам не понаслышке. Для оценки степени соответствия пункта (б) пишите свой опыт работы с предложенной CMS.

Итак, в заявках указывайте:

1. CMS

2. Вилку цен

3. Примерные сроки