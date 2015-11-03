Аналог сайта на javascript

Здравствуйте.

Необходимо создать аналог coggle.it , практически без всех внутренних функций.

Необходимы:

- админка для пользователей, c регистрацией и авторизацией через гугл

- движок, с возможностью построения любого количества связей на листе

- админка со статистикой пользователей

В первую очередь меня интересует цена на разработку, т.к. данный функционал будет для beta версии, в которой реализовано 20% (основа) всего задуманного.

Таким образом мы будем писать и выпускать обновленные версии постоянно. И соответственно бюджет растянут на несколько этапов.

Важно что бы заранее было предусмотрена возможность пользования сервисом, одновременно большим количеством пользователей.

Так же, код должен быть написан "ровными" руками, с объяснениями, для того что бы другие программисты могли его с легкостью разобрать.

И все же я надеюсь найти человека, с которым мы будем сотрудничать постоянно под этому проекту.

Способы оплаты, этапы и прочее - обсудим. Это не так важно мне, а наиболее важно вам. По этому выдвигайте свои условия и я скорее всего соглашусь. Мне важно сделать проект так, каким он задуман.

Мир всем!