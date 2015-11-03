Исправить магазин на Joom shopping

Есть магазин на Joomshopping, после смены на хосте параметра на fast cgi перестали создаваться заказы и пропали картинки в новостях. Так же невозможно залит картинку, выдает ошибку.

1. На сайте когда делаешь заказ в конце после подтверждения перекидывает на страницу с ошибкой:TCPDF error: Unable to create output file: /home/--------/public_html/components/com_jshopping/files/pdf_orders/27_eb0f8d0d3a25e2ceb7696d2aa0cef62f.pdfВ JoomShopping заказы формируются при этом, но уведомления ни нам, ни заказавшему не приходят.

2. Не загружаются фотки как в новый товар, так и в самом тексте в форматировании. Пишет красным ошибка загрузка файла.

обновлять джумлу или кмпоненты нельзя, внесено много модификаций.