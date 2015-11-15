Подключение к API с использование PHP, получение данных

Требуется для сайта разработать скрипт на PHP который бы подключался к API биржы https://yobit.net получал значение и это значение потом публиковалось на сайте (типа например информера курса от яндекса или центро-банка)

Конкретно интересует пара https://yobit.net/ru/trade/SIB/BTC апи: https://yobit.net/api/3/ticker/sib_btc значение last обновление каждые 15 минут

Главное это что бы скрипт работал самостоятельно, а не при каждом обновление страницы делал куда-то запросы, я должен кодом у себя на странице в нужном месте просто выводил результат.

То есть скрипт подключается к апи каждые 15 минут, получает значение Last сохраняет его например в тхт файл, или как лучше будет не знаю, но главное что бы он работал самостоятельно. Инструкции по установке и настройке к нему обязательно