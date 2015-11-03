Реализовать калькулятор в Битрикс24

Необходим парсер сайта http://partspitstop.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники, и свежими товарами). То есть парсер запускается, если он видит что категория есть, то он ее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ориентировочный бюджет, а также сроки?
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