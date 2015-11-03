Корректировка сайта (через администратора).

Веб-программированиеЗавершен2 заявки126 просмотров
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Надо отредактировать сайт. 

Есть административный доступ.

8 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, знающий свою работу. Доволен. Рекомендую!
Рекомендую Илью как проверенного заказчика! Всё прошло отлично)
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