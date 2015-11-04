Нужно сделать легкий калькулятор для landing page

Веб-программированиеЗавершен3 заявки217 просмотров
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Нужен такой же калькулятор как на первом экране лендинга http://честные-потолки.рф/

8 лет назад
zagid777
Азат 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, работу выполнил точно как нужно. Видно что специалист, в общем рекомендую Романа как отличного исполнителя. Если появятся еще задачи, буду обращаться к нему!
Рекомендую к сотрудничеству, оплата была произведена сразу же, ТЗ составлено предельно ясно, что значительно ускоряет рабочий процесс. Спасибо!
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