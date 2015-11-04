Нужно сделать легкий калькулятор для landing page

Делали редизайн и апдейт версии joomla и наддо доработать Нужно: 1. Правильно включить ЧПУ (с html суффиксом.) 2. Пройтись по всем статьям и прописать алиасы совпадающие с существующими адресами. 3. Прощелкать все, что щелкается на предмет битых ссылок или не ...
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Нужен такой же калькулятор как на первом экране лендинга http://честные-потолки.рф/
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