Whois скрипт домена рф

Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Здравствуйте.

Необходим скрипт с функционалом 1в1 как тут http://api.7names.ru/rfwhois.php?domain=привет.рф

Если домен свободен http://api.7names.ru/rfwhois.php?domain=приветтттт.рф  возвращает No entries found

Скрипт нужен только для домена рф.

8 лет назад
oim37
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$8
1 день
Все работает, спасибо
Понятное ТЗ, моментальная оплата.