Нужно доделать программирование сайта и оживить сверстанные макеты

На текущий момент, проект реализован на фреймворке Yii2 с использованием ДБ MySql, реализовано по стандартам MVC

создана структура базы полностью под все требования проекта (миграции).

созданы контроллеры и модели под все требования проекта, по моделям соответственно готовность 100%

контроллеры потребуют незначительной доработки для приведения визуальной части в соответствии с требованиями.

основной фронт работ сосредоточен на JS.

В общем, нужно доработать коды некоторых страниц, настроить уведомления для отправки клиенту (по электронной почте, по смс) и сделать админку.

Есть детальное ТЗ и макеты.

Также рассматривается вариант всего программирования "с нуля" в случае, если это будет проще и сложно разобраться в нынешнем коде. Приветствуется желание работать над проектом и в дальнейшем, т.е. полностью вести его

Все детали предоставлю выбранному исполнителю.