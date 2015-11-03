Доработка сайта на HostCMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
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Необходимо сделать 3 небольшие доработки по сайту. 

1. Вывести название категории под названием позиции в каталоге  

2. Вывести свойства товара в карточке в каталоге  

joxi.ru/Dr8n69GsxYgl26 

3. Вывести в шапке таблицы  названия свойств непосредственно в карточке товара 

joxi.ru/DrlOQMwuYkoWAP

8 лет назад
profig200
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад