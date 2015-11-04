Написать шаблон для Zennoposter

заходим в аккаунт

1.захоим в ""Моя страница - ред." ->"контакты" вставляем в поле "Личный сайт:" ссылку из файла site.txt по списку (ссылки не удалять)

2. там же вконтактах удаляем мой город и страну (делаем как будто не выбрано).

сохраняем

3.заходим в "основное" и выбираем "не показывать дату рождения"

сохраняем

4.заходим в "Мои настройки" -> "Приватность"

-Кто видит основную информацию моей страницы -ставим "Только я"

-Кто может оставлять записи на моей странице -ставим "Только я"

-Кто может комментировать мои записи -ставим "Только я"

автосохрание на этой странице

все