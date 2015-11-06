PHP Распарсить страницу

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$6
Веб-программированиеЗавершен5 заявок203 просмотра
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Извлечь нужно вот что:

 Извлечь нужно вот это

https://yadi.sk/i/XF_SmrI6k8Vpp

https://yadi.sk/i/CGXjtqEHk8Vqr

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PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
rahmanji1919
Рахман 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
31 отзыв(-5)
8 лет назад
$3
1 день
Рахман прекрасно справился с работой! Рекомендую как отличного программиста!
Надежный заказчик рекомендую