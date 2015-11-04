Парсер для работы с партнерской программой

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Интересует загрузка товарных карточек с сайта: Партнерская сеть Микс-Маркет.

Предоставляется партнерская XML или YML ссылка. По ней осуществляется загрузка сразу от нескольких рекламодателей (интернет-магазинов) - на модуль интернет магазина сайта.  Сайт на платформе uCoz.

Поля для поиска и обновлений (ежедневно): Все характеристики товара, плюс (!) - Название магазина рекламодателя товара и ссылка на страницу этого товара на сайте рекламодателя. При выводе товарного блока на моей странице - все переходы с него (с картинки, с опции "перейти на сайт товара") должны вести на страницу этого товара на сайте рекламодателя, а название его магазина - показываться в текстовом поле.

Все эти параметры присутствуют в партнерской ссылке, но в настоящий момент, функционал модуля моего сайта (штатно-встроенный) этого не обрабатывает. Обработка, сейчас, возможна только через YML-ссылку, - приходят товарные блоки со свойствами товара, но не приходят названия магазинов и ссылки на страницу товара в них.

Желателен другой инструмент загрузки товарных блоков с интеграцией в ПУ.

Настройки подразумевают автоматическое обновление 1 раз в сутки с 00 до 08 по Московскому времени. Работа - с минимальным вмешательством со стороны администратора сайта. Понятный и простой интерфейс. Если нужны еще уточнения, в том числе, по бюджету - дайте знать.

8 лет назад
ParserDlyaSayta
52 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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