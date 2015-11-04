Нужно доработать jQuery скрипт корзины или написать свой

Здравствуйте!

Требуется доработать или написать свой скрипт jQuery корзины. Есть сайт postman.tmweb.ru/freemebel/arenda-mebeli.html

Там уже стоит скрипт корзины wicart.ru Нужно сделать, чтобы вывод корзины был в окне, по клику на "Оформить аренду", сверху. Так же нужно, чтобы при добавлении в корзину учитывалось выбранное кол-во. На шаге оформления так же будет еще две зависимости: 1. Доставка (Если клиенту нужна доставка, то ее стоимость плюсуется к общей стоимости заказа). 2. Срок аренды (Например, если клиент арендует на срок от 10 дней, то мы даем скидку 20% от общей стоимости. Скидка только со стоимости товаров, доставка остается без изменений).

После клиент заполняет форму (имя, телефон, адрес) и все приходит на почту.

Прошу указывать стоимость и сроки работ.

Спасибо!